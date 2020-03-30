30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhaba sevgili Habertürk okurları… Nisan ayına gireceğimiz şu günlerde hepimiz zorlayıcı etkiler altındayız maalesef… Hepimizin sınanacağı meseleler var. Karantina günlerinde kendimizi yorgun ve bitkin hissediyoruz. Ancak bu durumun geçici olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Bu haftaya baktığımızda 30 Mart’ta Mars Kova burcuna, 3 Nisan'da ise Venüs İkizler burcuna geçiyor... Yeni başlangıçlardan, yeni yollardan geçerken zorlanabiliriz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç burçları… Güzel, fakat kariyer ve para alanında zorlanacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Kariyerde zorlanmanızın sebebi ise değişime karşı duruşunuz… Koç burçlarının kariyer alanında yön değiştireceğini, farklı mesleklere yöneleceğini söylemiştik… Değişim bu haftadan itibaren kendini gösteriyor. Yeni yollara, yeni planlara yönelerek kariyerinizi şekillendireceksiniz. Haliyle de para konularında zorlanmalar yaşayacaksınız. 3 Nisan'da ise Venüs’ün İkizler burcuna geçişiyle vaktinizi evinizde hobilerinize ayırarak geçirebilirsiniz…
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
30 Mart haftasında kariyer ve mesleki alanda zorlanmalar yaşayabilirsiniz sevgili Boğalar… Birlikte çalıştığınız insanlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ya da kariyerde sorumluluklarınız artabilir. Hiç yapmak istemediğiniz bir görevi yerine getirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu aralar sevmediğiniz bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız değişmek, farklı yollara ilerlemek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla yeni fikirler, yeni oluşumlar ortaya çıkaracaksınız. Fakat zamanı değil. Şu an hayata geçiremeseniz de ilerisi için planlarınızı aklınızdan çıkarmayın…
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kariyerde değişim ve dönüşüme gideceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili İkizler burçları… Haftanın konuları kariyer, mahkeme işleri, yurt dışı ve akademik eğitimler olacak… Yeni haftada özellikle eğitim ile ilgili planlarınız sekteye uğrayabilir. Fakat kendinize yeni yollar çizmeniz, işin peşini bırakmamanız gerekiyor. Örneğin online eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Kariyerde ise sorumluluklarınız artıyor. İşlerinizde ipleri elinize almanız ve her şeyi seri bir şekilde halletmeniz istenebilir. Aşk ve ilişkilerde ise kendinizi daha iyi ifade edebilecek, hislerinizi partnerinize çok daha iyi bir şekilde geçireceksiniz. Son olarak spora ağırlık verebilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sağlığınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeçler. Kemik ağrılarınız varsa ihmale getirmeyin. Bir an önce doktora görünün. Bunun yanında zorlanma yaşayacağınız bir konu da para konuları… Şöyle ki eğer nafaka, maaş, kira gelirlerinde aksamalar veya gecikmeler olabilir. Bu nedenle para ile ilgili meselelerde daha sakin ve ölçülü hareket etmelisiniz. Kariyerde ise sorumluluklarınız artacak. Patronlarınıza isyan edebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde ise denge yakalamak adına sessiz kalacaksınız. Yalnızlar ise eski birlikteliklerinden haberler alabilir.
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