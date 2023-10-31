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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 kişi ölmüştü, şantiye şefi tutuklandı

        Hatay'da 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki 7 katlı Koray Apartmanı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şantiye şefi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:23
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        30 kişi ölmüştü, şantiye şefi tutuklandı
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        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        30 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanı'yla ilgili binanın şantiye şefi H.H. gözaltına alındı.

        NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

        Şüpheli H.H., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU: ASLİ KUSURLU

        Öte yandan, şüphelinin dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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