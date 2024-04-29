30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuyumcu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tutuksuz yargılandığı davada hakkında 20 yıl hapis cezası verilen firari Musa Göksu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da olduğu belirlenen Göksu, teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

DÜKKANININ ÖNÜNE İNDİRİM STANDI AÇTI

Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.