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        Haberler Gündem Güncel 30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

        30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

        Konya ve İstanbul'daki kuyumculardan geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karışan ve hakkında 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezası verilen kuyumcu yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:29
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        30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı
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        Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuyumcu yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tutuksuz yargılandığı davada hakkında 20 yıl hapis cezası verilen firari Musa Göksu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        YAKALANDI

        Konya'da olduğu belirlenen Göksu, teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Göksu, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        UCUZA SATMA VAADİYLE 30 KİLO ALTIN TOPLADI

        Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

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        DÜKKANININ ÖNÜNE İNDİRİM STANDI AÇTI

        Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

        20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Göksu İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

        Sanık, 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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        #dolandırıcılık
        #kuyumcu
        #Konya
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