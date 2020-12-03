Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, haftalık burç yorumlarını ve Ay Tutulması'nın burçlara etkisini anlattı. Tutulmalar bildiğiniz gibi Yeniay ve Dolunay’ın 10 katı gücündeki bir etkiyi barındırırlar. Ay tutulmaları bitişler demektir.
Yeni aylarda ise yeni başlangıçlardan söz edeceğiz. Tutulmalar hemen oldu-bitti demek değildir. Bu tutulma 8 derece İkizler’de gerçekleşti. Bu açıya ilk gelecek kişisel gezegenler, o zaman diliminde sizi fazlasıyla etkileyecek demektir. Mars 7 Ocak’tan sonra Boğa’ya geçiyor. 15 Mart gibi de İkizler’e geçiyor olacak. 30 Kasım’da gerçekleşen tutulmanın etkilerini biz Mart ayında daha fazla ön plana çıkaracağız. Minimum 6 aylık bir tesiri var.
Bu bir Ay Tutulması. Ay Tutulması, kökleri anlatır. Mahremiyeti anlatır. Anneyle ilgili bağları, kadınlığı, kadınlık değerlerini anlatır. Yani kadınlarla ilgili en şiddetli yaptırımlar, sıkıntılar ve zorlukları fazlasıyla göreceğiz. Denizler, deniz tabanlı işler ve suyla ilgili de zorlu mücadeleler çıkacağını düşünüyorum. Aslında çıkmazda olan durumları yeniden toparlama amaçlı bir tutulma serisi olarak gözüküyor. “Uzun zamandır bir şeyi yapmaya çalışıyorum ama olmuyor”, “Artık yeni yaptırımlar ve uygulamanın vakti geldi”, “Bundan sonra, yeni başlangıçlar yeni serüvenler, yeni süreçler denemem gerekiyor.” dedirtecek bu tutulma.
Ülkemizle ilgili sular, yiyecek ve içecekler önemli. Mart ayına kadar sıkıntılı ve zorlu süreçler söz konusu olabilir. Ay tutulmaları daha içrek olanı ön plana çıkarır. Aile düzeni, kurulu düzen gibi. Kendi içimize dönüp mahremiyetimizi düzeltmek önemli olacak.
Hava grubu burçları çok güzel etkilenecekler. ‘İkizler’, ‘Kova’ ve ‘Terazi’ burçları bu tutulmadan güzel bir destek alabilirler ya da bir şeyleri temelli bitirmeleri gerekiyorsa bitirebilirler. Ateş burçları da keza destekli ilerleyecekler. ‘Yay’, ‘Koç’ ve ‘Aslan’ burçları daha iyi hissedecekler. Toprak ve Su burçlarına biraz zorlu gelebilir. ‘Akrep’, ‘Yengeç’ ve ‘Balık’ burçları biraz kadersel etkilerle zorlanacaklardır. ‘Başak’, ‘Oğlak’ ve ‘Boğa’ burçları da biraz zorlanacaklar gibi görünüyor. Nereden ne geleceğini sezinleyemedikleri deneyimlerle karşılaşabilirler.
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