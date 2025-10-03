Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa FETÖ'YE DARBE! 30 ilde FETÖ operasyonu: 64 tutuklama | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        30 ilde FETÖ operasyonu: 64 tutuklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 91 kişiden 64'ünün tutuklandığını ve 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 08:41 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:23
        30 ilde FETÖ operasyonu: 64 tutuklama!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

        DHA'daki habere göre operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendi.

        91 ŞÜPHELİDEN 64'Ü TUTUKLANDI

        Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

        Operasyon sonucunda yakalanan 91 şüpheliden 64'ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
