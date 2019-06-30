Hadi ipucu 30 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Kanık" kelimesinin anlamı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 30 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 30 HAZİRAN CEVABI: KANAATKAR, TOKGÖZLÜ