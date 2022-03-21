2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Mart Cuma



20.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor 3-2 Trabzonspor

19 Mart Cumartesi



13.30 Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa

16.00 Göztepe 0-2 Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor 2-1 Başakşehir FK

19.00 Beşiktaş 1-1 Hatayspor

20 Mart Pazar



13.30 Antalyaspor 4-1 Giresunspor

13.30 Sivasspor 2-1 Altay

16.00 Gaziantep FK 3-1 Galatasaray

19.00 Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (21 MART)

SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)