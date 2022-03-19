2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Mart Cuma



20.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor 3-2 Trabzonspor

19 Mart Cumartesi



13.30 Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa

16.00 Göztepe 0-1 Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor 2-1 Başakşehir FK

19.00 Beşiktaş-Hatayspor

20 Mart Pazar



13.30 Antalyaspor-Giresunspor

13.30 Sivasspor-Altay

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (19 MART)