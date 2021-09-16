30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevleri İstanbul'da buluşacak

Dini yayınların dünyanın her yerinde daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini temin etmek, İslami alanda bilimsel araştırmaları desteklemek ve İslami neşriyat alanında faaliyet gösteren yayıncıların niteliklerini arttırmak amacıyla "Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği"nin kurulması için yaklaşık bir yıldır yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
Birlik, İslam dini temalı kitap yayıncılığı yapan yayınevlerini ve yayıncıları bir çatı altında buluşturmayı, ortak faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, mesleki dayanışma ve iş birliklerinin artışını sağlamayı amaçlıyor.
Merkezi İstanbul'da olması planlanan birlik, uluslararası ilk istişare toplantısını yapmak amacıyla 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da iki günlük bir çalıştay programında kuruluş toplantısını gerçekleştirecek.
Türkiye’de dini yayıncılık alanında faaliyet gösteren yayınevlerini bir araya toplayan ve geçen yıl aralık ayında kurulan "Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği"nin bir çalışması olarak planlanan Uluslararası Dini Yayımcılık Çalıştayı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yapılacak.
Toplam 30 ülkeden yayıncıların katılacağı çalıştayda, İslami yayıncılığın geldiği nokta ve sorunları masaya yatırılacak.
Dünya genelinde İslami neşriyat yapan yayıncıların İslamofobi ile mücadeledeki rolünün de ele alınacağı açılış panelinin ana konuşmacısının Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın olması bekleniyor.
Panelde ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ile Prof. Dr. Sami el-Aryan ve Endonezya Mizan Publishing CEO'su Salman Faridi konuşmacı olarak yer alacak.
Program, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesi'nde 18 Eylül'de saat 10.00'da açılış töreni ile başlayacak. İZU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un başkanlığında yapılacak çalıştay, iki gün boyunca devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!