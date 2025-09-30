30 Eylül güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
- 1
Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 30 Eylül Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
- 2
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- 3
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANKARA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
-