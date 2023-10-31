Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sıralaması: ile, Ömer, Safir ve Alparslan Büyük Selçuklu

        Gözler güncel reyting sonuçlarında! 30 Ekim AB ve total reyting sıralaması

        30 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Ömer, Safir ve Alparslan Büyük Selçuklu reytinglerde ilk sıralarda yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Ekim AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 30 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Atatürk Filmi, Yargı ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          30 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          30 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        Habertürk Anasayfa