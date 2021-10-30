29 Ekim Korona vaka sayısı akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan düşüş sevindirdi. İşte en güncel korona virüs tablosu...
29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 846 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
BİR İL DAHA MAVİ OLDU
Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kırıkkale yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti
BAKAN KOCA GEBE ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.
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