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        Haberler Televizyon 30 Ekim 2023 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

        MasterChef'te yeni bir hafta! Bu akşam takımlar belirlenecek

        Adım adım finale doğru yaklaşırken MasterChef'te her geçen gün tansiyon yükseliyor. 29 Ekim gecesi yayınlanan yeni bölümde bir kişi daha yarışmaya veda etti. Üstelik bu kez elenen yarışmacı herkesi şoke etti. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise haftanın takımları ve kaptanları belirlenecek. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:31
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          Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te eleme heyecanı vardı. Bir kişi hayallerine veda ederken; bu isim, jüri üyelerinin dahil beklemediği biri oldu. Eleme oyunundan sonra bu akşam MasterChef'te yeni bir hafta başladı ve şimdi şefler takım kaptanlığı için yarışacak.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          30 EKİM MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELİRLENDİ Mİ?

          Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm sonrası takımlar ve kaptanlar belirlenecek. İleriki saatlerde takımlar haberimize eklenecektir.

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          29 EKİM MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

          Metin, Barbaros, Batuhan, Tanya, Cemre, Esra, Tahsin; bütün hafta boyunca eleme potasına giren isimlerdi. 29 Ekim gecesi MasterChef'e veda eden isim Metin oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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