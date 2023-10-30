Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te eleme heyecanı vardı. Bir kişi hayallerine veda ederken; bu isim, jüri üyelerinin dahil beklemediği biri oldu. Eleme oyunundan sonra bu akşam MasterChef'te yeni bir hafta başladı ve şimdi şefler takım kaptanlığı için yarışacak.