30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonucu sorgulama ekranı!
Polis Akademisi, 30. Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. POMEM sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte polis adayları tarafından merakla beklenen Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 30. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı....
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POMEM sonuçları adayların erişimine sunuldu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) sonuçları e-Devlet pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Hatırlanacağı gibi POMEM lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınacağını duyurmuştu. İşte 2023 POMEM sonuçları...
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30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.
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POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Polis Akademisi, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. POMEM sınav sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" internet adresinden sorgulanacak.
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