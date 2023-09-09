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        Haberler Gündem 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonucu sorgulama ekranı! POMEM sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

        30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonucu sorgulama ekranı!

        Polis Akademisi, 30. Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. POMEM sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte polis adayları tarafından merakla beklenen Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 30. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:15
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        • 1

          POMEM sonuçları adayların erişimine sunuldu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) sonuçları e-Devlet pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Hatırlanacağı gibi POMEM lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınacağını duyurmuştu. İşte 2023 POMEM sonuçları...

        • 2

          30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

        • 3

          POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Polis Akademisi, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. POMEM sınav sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama" internet adresinden sorgulanacak.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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