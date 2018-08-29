29 AĞUSTOS 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Tanay, yoğun mesai harcıyor.
Tatil deneyimlerini ve gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlayan Efe Tanay, 27 günlük süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Tanay, 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtımına yapmak için 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'yi tanıtım için gezdiğini belirten Tanay, "Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan'da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı. Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim. Esnafından sanatına, yemeğinden kültürüne bölgenin tüm güzelliklerini tanıtıyorum." dedi.
Projenin çok eğlenceli geçtiğini vurgulayan Tanay, "Tedavisi devam eden kaplumbağaların suya kavuşmasına yardımcı oldum. Dalyan ve Dalyan'ı Dalyan yapan her şeyle ilgili çekimler yapıyor, bunu sosyal medya hesapları ve internet sitemizden paylaşıyoruz. Bölgenin ne kadar güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.
Sosyal medya üzerinden çok olumlu mesajlar aldığını aktaran Tanay, şunları kaydetti:
"Birçok insan sosyal medya üzerinden bizim gösterdiğimiz yerlere gidip, bizim yemek yediğimiz yerlerde yemek yedi. Bizim gezdiğimiz antik kentleri merak edip geldi. Seyir tepeleri ve koyları gezdi. Bunları da bizimle paylaştı. Bölgede yaşayan bir çok insan bile bizim gittiğimiz ve tanıttığımız yerleri bilmediklerine dair mesajlar gönderdi. Burası gerçekten doğası mükemmel ve el değmemiş eşsiz bir yer. Biz bu alanların ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Takipçilerimizle bunu İngilizce ve Türkçe olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal medyadan bizi takip edenler ulaşımı daha kolay olduğu için genelde oradan bize dönüş yapıyorlar. Sitemizden de her gün fotoğraf ve videolarla yayınlar yapıyoruz. Bu anlamda insanlardan çok güzel dönüşler alıyoruz."
Dalyan'ın ve Ortaca'nın her karış toprağını gezdiğini ve çok iyi öğrendiğini anlatan Tanay, önümüzdeki dönemde bölgeye tekrar gelip tatil yapacağını, birçok insanın da bölgeyi tanıdıkça tekrar tekrar gelmek istediğini ifade etti.
Tanay, ziyaretçilerin projeyi instagramda @bestjobinturkey ve @efetanay hesaplarından takip edebileceğini de dile getirdi.
PROFESYONEL TURİST'İN SEÇİLME SÜRECİ
Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca'nın tanıtımı için " 30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor" ilanına 8 bin 235 kişi başvuru yapmıştı. Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan iki dakikalık video ekledi. "Bestjobinturkey.com" adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, iş kadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, iş adamları ve gezginler de yer aldı. Değerlendirme sonucunda İstanbul'da yaşayan Efe Tanay, "profesyonel turist" seçildi.
Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarınca karşılanan ve sigortası da yapılan "profesyonel turist", tatilin sonunda 30 bin lira maaş alacak.
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