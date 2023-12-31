Cumartesi günü reytinglerde zirve yarışı! AB ve total 30 Aralık reyting sonuçları
Reyting sonuçları 30 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...
Giriş: 31.12.2023 - 08:50 Güncelleme: 31.12.2023 - 08:50
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Reyting sonuçları 30 Aralık Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 30 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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30 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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30 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
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Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer