Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konser takvimi | 30 Ağustos 2023 Çarşamba yarın ücretsiz İstanbul konserleri nerelerde verilecek?

        30 Ağustos konser takvimi: 30 Ağustos 2023 ücretsiz İstanbul konserleri

        30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ücretsiz konserler verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos konser takvimini ve sahne alacak sanatçıları paylaştı. Bu noktada gözler "İstanbul'da 30 Ağustos'ta kimin konseri var, saat kaçta?" sorusuna çevrildi. İşte, İstanbul'daki ücretszi 30 Ağustos konserleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 19:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul geleninde kutlamalar düzenleyecek. Yenikapı’da tüm gün sürecek etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar'da da çeşitli sanatçılar konser verecek. İşte, İstanbul'daki ücretsiz 30 Ağustos konserleri...

          İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

          30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları kapsamında büyük kutlama Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. 14.00’de kapı açılışıyla başlayacak etkinliklerde Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak.

        • 2

          30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul; Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın (saat: 19:30) ve Emre Altuğ (saat 21:00) konseri,

        • 3

          Tuzla Sahil Tören Alanı’nda; Aydilge (saat 19:30) ve Özgün konseri (saat 21:00)

        • 4

          Çekmeköy Madenler Meydanı'nda; Bahadır Tatlıöz (saat:19.30) ve Zakkum konseri (saat: 21.00) düzenlenecek.

        • 5

          Bağcılar Meydanı'nda; Göktuğ Gönce (saat: 19.30) ve Norm Ender konseri (saat 21.00) düzenlenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Habertürk Anasayfa