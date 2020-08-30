30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki en büyük avantajı sağlayan Büyük Taarruz sonrasında alınan büyük galibiyet için kutlanıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları haberimizde...