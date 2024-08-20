30 Ağustos Zafer Bayramı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca özel ve kamu sektörü çalışanı Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığını ve denk geldiği günü araştırıyor. Öte yandan, aynı gün toplu taşımanın da durumu merak ediliyor. Peki, bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi ve toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...