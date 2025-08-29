30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun! Bu zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi minnetle anıyorum.

Gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin azim ve kararlılığının bir eseridir. Bu büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.