        Haberler Magazin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar

        Funda Arar ile Derya Uluğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Edis ise İzmir'de kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 11:24 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:24
        Sahnede kutladılar
        Funda Arar, Derya Uluğ ve Edis, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konserlerinde kutladı.

        Funda Arar, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar; "Zafer bayramımızı coşkuyla kutlayacağız" dedi.

        Yeni imajıyla ilgili, "Olumlu ve olumsuz yorumlar alıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Funda Arar; "Saç rengim değişti. Herkes zaman zaman saç rengini değiştirir, ben de böyle tercih ettim. Canlı görmeden sadece fotoğraflara bakarak eleştirmek abes oluyor. Saçım yıllardır aynı renkte olduğu için bazıları yadırgadı bazıları beğendi. Ben kendimi beğeniyorum" diye cevap verdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Arar, misafirlerine muhteşem bir Zafer Bayramı yaşattı.

        Edis, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında memleketi İzmir'de sahne aldı. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı konserde Edis, bayramı coşkuyla kutladı. "30 Ağustos Zafer Bayramı, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın simgesi… Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün onların bize bıraktığı emaneti, özgürlüğümüzü, birliğimizi coşkuyla kutlama günüdür" sözleriyle konsere başlayan Edis'i 40 bin kişi dakikalarca alkışladı.

        Derya Uluğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs'ta sahne aldı. Beyaz sahne kıyafetiyle çok şık görünen Uluğ, Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Derya Uluğ; "Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde bu muhteşem sahnede sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Bu zafer, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın hatırasıdır. Onların mirasına sahip çıkmak, bu bayram coşkusunu en yüksek sesle kutlamaktan geçer. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!" sözleriyle seyircilerinin bayramını kutladı.

