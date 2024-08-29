30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor bu nedenle Cuma günü kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Ancak ülkemizde nöbetçi noter sistemi de olduğu için vatandaşlar, Zafer Bayramı'nda noterlerin durumunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı? İşte, detaylar...