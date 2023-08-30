30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü gönderi bekleyen ve ürün teslim edecek olan işletmeler yarın kargolar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi resmi tatil gerekçesiyle birçok kurum kapalı olurken, bazı işletmeler çalışmaya devam ediyor. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte detaylar...