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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsalar açık mı? 30 Ağustos yarın Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı? Borsa ne zaman ve hangi gün açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsalar açık mı? Bugün ve yarın Borsa İstanbul (BİST) kapalı mı?

30 Ağustos Zaferinin 100.yıl dönümü Salı günü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos'ta borsaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, bugün ve yarın borsaların durumu hakkında merak edilenler...

29.08.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Mesai gününe denk geldiği için 30 Ağustos'ta birçok kurum ve kuruluş tatil yapıyor. Yatırımcıların gündeminde ise "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsalar açık mı, kapalı mı?" sorusu yer alıyor. İşte, bugün ve yarın Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu sorusunun yanıtı... 

  • 29 AĞUSTOS BORSALAR ÇALIŞIYOR MU?

    Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Resmi Tatil Günleri çizelgesine göre 29 Ağustos Pazaretsi günü borsalar çalışıyor.

  • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BORSALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Borsa İstanbul (bist) resmi tatiller ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da borsa kapalı olacak.

  • BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

    Borsa İstanbul 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle açılacak ve yatırımcılara hizmet vermeye devam edecek.

  • BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

    Tarih Resmi Tatil Durum
    1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı
    23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
    1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
    1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
    2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı
    19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
    8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
    9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı
    15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
    30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı
    28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
    29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

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