30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını sizler için bu sayfada derledik. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile ilgili sözler
Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...
Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk
Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.
Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...
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