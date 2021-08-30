30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

AA

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, tören aracından protokolü ve vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Etkinlikte, bando takımı ve halk oyunları gösterileri ile şiirler okundu.

Törene, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapıldığı tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na, Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hüsamettin Boynukara, günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiirlerini okumasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, kurum amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapıldığı tören, Vali İlker Gündüzöz'ün tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Törenin ardından Garnizon Şehitliği ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, asker ve kurum amirleri katıldı.