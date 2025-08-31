30 Ağustos Zafer Bayramı, konserler de kutlandı

Romantik aşk şarkılarının mimarı Kutsi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tekirdağ Ergene’de sahne aldı. Kutsi hayranlarının tıka basa doldurduğu Ergene Meydanında Zafer Bayramı coşkusu en sevilen şarkılar eşliğinde karşılandı. Sevilen sanatçı konserin açılışını günün anlam ve önemine uygun olan “Memleketim” ve “İzmir Marşı” eserleriyle binlerce kişilik izleyici korosu ile eşliğinde gerçekleştirdi. Hem duygusal hem coşkulu eserlerle sevenlerine özel bir Zafer Bayramı kutlaması hazırlayan başarılı Kutsi “Sana Ne, İlan-ı Aşk, Bambaşka, Doğum Günü” gibi en sevilen hitlerini art arda seslendirdi.

Tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte büyük bir coşku ile seslendiren Kutsi sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece armağan etti. Sevilen sanatçı coşkunun hiç eksik olmadığı gecede binlerce hayranının ve Türk milletinin Zafer Bayramı'nı “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sizlerle birlikte kutlamak benim için büyük bir gurur. Bu anlamlı gecede Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı sevgi ve minnetle anıyorum.” sözleriyle kutladı.

Türk pop müziğinin sevilen isimleri Sibel Alaş ve Jale, geçtiğimiz akşam Silivri'de sahne aldılar. Sanatçılar; gece boyunca söyledikleri 90'ların en güzel şarkılarıyla müzik severlere zafer coşkusu yaşattılar. Jale ve Alaş, sahnelerini; “Türkiyeliyiz, Türk’üz. Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, ülkemizi kurtarıp bizlere armağan ettikleri için minnettarız” sözleriyle, ellerinde Türk bayraklarıyla, marşlar söyleyerek bitirdiler.

Rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sancaktepe’de verdiği konserle İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Sancaktepe Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşen gecede Gripin; 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu İstanbul Sancaktepe’deki Meydan Park’ta binlerce kişilik Türk bayraklı, dev izleyici korosuyla kutladı. Büyük bir katılımın olduğu gecede, Gripin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden İstanbullular bayram coşkusunu en sevilen Gripin şarkılarıyla kutladı. ATA’YA İTHAF ŞARKI!.. Bağımsızlığımızı getiren bu önemli zafere imza atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da sahnede anmayı unutmayan grup; sözlerini ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yazarak ithaf ettikleri “Nasılım Biliyor musun?” isimli şarkılarıyla da büyük alkış aldı. Finalde yoğun istek üzerine yeniden sahne alan Gripin grubu, bu unutulmaz gecede de geleneği bozmayarak izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Gripin ayrıca 1 Eylül Dünya Barış gününde Bursa Kültürpark’ta, 4 Eylül’de ise 94. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında İzmir Kültürpark’ta sahne alacak.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, Zafer Bayramı konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Gece boyunca söylediği şarkılarla izleyenleri duygudan duyguya taşıyan Duru, sahnesinin finalini; “Bugün bu sahnede özgürce şarkılarımı söyleyebiliyorsam, bu kazanılan zaferlere, bizlere bahşedilen haklara borçluyum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” sözlerinin ardından, açtığı Atatürk resimli Türk bayrağı eşliğinde söylediği “Memleketim” şarkısıyla yaptı.