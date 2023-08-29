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        Haberler Gündem 30 ağustos yarın bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos 2023 bankalar kapalı mı, kaça kadar açık olacak?

        30 Ağustos bankaların çalışma durumu: Yarın bankalar açık mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan Zafer Bayramı'na sayılı saatler kala banka işlemleri olan kişiler yarın bankaların açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. İşte "30 ağustos yarın bankalar tatil mi, açık mı?" sorusunun yanıtı ile 30 Ağustos Çarşamba 2023 bankaların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:24
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        • 1

          101. yıl dönümü ile çeşitli etkinlik ve törenlere sahne olacak 30 Ağustos için geri sayım devam ederken o gün içinde banka işlemleri olanlar "30 Ağustos Çarşamba günü bankalar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos'ta bankaların çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

          30 Ağustos Çarşamba günü bankalar Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek.

        • 3

          30 AĞUSTOS'TA BANKALARDA EFT YAPILABİLECEK Mİ?

          30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara geçecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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