30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos'ta toplu taşımaların ücretisz olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde toplu taşımaların Ankara'da ve İstanbul'da ücretsiz, İzmir'de ise 1 kuruş olduğu müjdesi verilmişti. Buna göre; 30 Ağustos'ta toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.