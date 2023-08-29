Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

        30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metrobüs bedava mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde hazırlıklar sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos günü metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücretsiz olup olmayacağına yönelik araştırmalar sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı özelinde toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin belediyelerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Peki, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metrobüs bedava mı?" İşte 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, vapur ücret tarifesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 00:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. 30 Ağustos için hazırlıklar sürerken, Zafer Bayramı'nda işe gitmek durumunda olanlar, toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin araştırımalarını sürüdüyor. Peki, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?" İşte detaylar...

        • 2

          30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          30 Ağustos'ta toplu taşımaların ücretisz olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde toplu taşımaların Ankara'da ve İstanbul'da ücretsiz, İzmir'de ise 1 kuruş olduğu müjdesi verilmişti. Buna göre; 30 Ağustos'ta toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.

        • 3

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Habertürk Anasayfa