30 Ağustos'ta noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi, alım-satım işlemleri planlayan kişilerin aklına aynı soruyu getirdi: "Noterler çalışacak mı?" Resmi tatillerde kamu kurumları hizmet vermezken, nöbetçi noter uygulaması üzerinden işlem yapmak isteyenler, 30 Ağustos'ta kapıların açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...
NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?
Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cumartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Pazar günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek.
Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
