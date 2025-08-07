30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, nereler açık?
Ağustos ayının sonuna yaklaşırken, 2025 resmi tatil takviminde yer alan önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yeniden gündeme geldi. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen Zafer Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu önemli günde bazı hizmet noktalarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, nereler açık? İşte detaylar...
Her yıl milletçe gururla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında da büyük bir coşkuya hazırlanıyor. Ulusal mücadelenin zaferle taçlandığı bu özel gün, cumartesiye denk geliyor. Tüm yurtta bu anlamlı tarihte kutlamalara hazırlık yapılırken, 30 Ağustos'ta hangi kurumların açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kamu kurumları, bankalar, poliklinikler bu tarihte kapalı olacak. Tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı çalışanlar için hafta içi bir izin durumu söz konusu olmayacak.
30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Yani; hastane, eczane, nüfus müdürlükleri, bankalar, noterler çalışmıyor. Ancak noter ve eczaneler bu gibi durumlarda nöbetçi sisteme dönüyor. Kargo firmaları da resmi tatilde kapalı oluyor.
İş yerlerinin bir bölümü resmi tatillerde çalışmama kararı verirken genel olarak özel sektörde resmi tatil zamanlarında mesai devam ediyor.
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Her Milli bayramda olduğu gibi 30 Ağustos'ta da İstanbul, Ankara ve diğer bazı illerde toplu taşımalar ücretsiz oluyor. İzmir'de toplu ulaşım araçlarında o güne özel indirim uygulanıyor. 2025 yılında da aynı sistemin gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
