Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde 103. yılında çeşitli törenlerle kutlanacak. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...