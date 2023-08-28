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        Haberler Gündem 30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün tatil mi? 2023 resmi tatiller listesi

        30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün tatil mi? 2023 resmi tatiller listesi

        30 Ağustos Zafer Bayramımız için artık beklenen tarih geldi çattı. Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar; 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi ve 29 Ağustos yarım gün tatil mi aramaları yapıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de 30 Ağustos'un önemine hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:35 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:35
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        • 1

          1935 yılından beri her yıl kuıtlanan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının tarihi başarısı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız için geri sayıma geçildi. Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak bu özel gün ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik!

        • 2

          30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

          Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

          Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

          2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        • 3

          30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

          23 Ağustos - 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Savaşı'yla Yunan orduları gerilemek zorunda kaldı. Bu uzun zamandır Türk ordularının elde ettiği ilk başarıdır. TBMM tarafından Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e mareşal ve gazi unvanları verildi. Tarihin bu dönüm noktasından sonra Yunan ordusunun ve diğer işgalci güçlerin topraklardan atılma kararı alınır. Sad planı adı verilen taarruz planı ocak ve nisan aylarında iki kez ertelenir. Taarruzun hazırlıkları tam anlamıyla ağustos ayında tamamlanır.

        • 4

          Batı cephesinin kuzeyindeki ve güney cephesindeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Kocatepe bölgesine kaydırıldı. İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane gizlice Anadolu topraklarına getirtildi. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı Türk ordusu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Birkaç saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı. Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

        • 5

          Büyük Taarruz 'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden temizlenmiş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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