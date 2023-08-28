30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün tatil mi? 2023 resmi tatiller listesi

1935 yılından beri her yıl kuıtlanan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının tarihi başarısı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız için geri sayıma geçildi. Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak bu özel gün ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik!