30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlacanak. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Salı resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...