30 Ağustos ne zamana denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de her yıl 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anıyor. Peki, 30 Ağustos tatil olacak mı? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Haftasonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.