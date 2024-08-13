30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. Kamu ve özel sektör çalışanları 30 Ağustos gününün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte, sorunun yanıtı...
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Ağustos ayının yarısına gelinmesiyle "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme geldi. İzin programını düzenlemeye hazırlanan çalışanlar, bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte, detaylar...
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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor.
Dolayısıyla 30 Ağustos günü resmi tatil ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak.
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30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Böylelikle haftasonu çalışmayanlar, Cuma günü ile birlikte 3 gün izin yapmış olacak.
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2024 YILINDA GERİYE KAÇ RESMİ TATİL KALDI?
30 Ağustos Zafer Bayramı dışında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sene 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor.