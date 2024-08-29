30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi çıkarıldı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser takvimi...