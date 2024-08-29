30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kapsamında birçok ilde kutlama programı hazırlandı. Cuma gününe denk gelen bu anlamlı günde büyükşehirlerde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir, Ankara, İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2024 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek? İşte, Ücretsiz 30 Ağustos konserleri takvimi 2024 ve tüm etkinlikler…
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30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi çıkarıldı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser takvimi...
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İSTANBUL 30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı 30 Ağustos’ta, kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.
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ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ
Cem Adrian, senfonik konseriyle Eminönü Meydanı’nda sahne alacak.
Sena Şener’in şarkılarıyla başlayacak etkinlikte Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik, konuk sanatçı olarak Adrian’a eşlik edecek.
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Zeynep Bastık, 30 Ağustos Cuma günü Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Duman, Çerkezköy Kentpark’ta saat 21.00'de sevenleriyle buluşacak.
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Ece Seçkin saat 21.30'da sahne alacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çatalca'da Emir Can İğrek sevenleriyle buluşacak.
30 Ağustos etkinlikleri 2024 kapsamında Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, Sancaktepe'de konser verecek.
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ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2024
30 Ağustos Zafer Bayramı’na Özel Tan Taşçı Konseri!
Bu anlamlı gün Atatürk Orman Çiftliği'nde Tan Taşçı'nin muhteşem şarkıları eşliğinde kutlanacak.
Yer:Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı
-Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.
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İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;
Kortej Yürüyüşü
-Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)
-Saat: 20:00
İlyas Yalçıntaş Konseri
-Bornova Cumhuriyet Meydanı
- Saat: 21:00
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