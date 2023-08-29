30 Ağustos konser takvimi: 30 Ağustos 2023 ücretsiz İstanbul konserleri
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ücretsiz konserler verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos konser takvimini ve sahne alacak sanatçıları paylaştı. Bu noktada gözler "İstanbul'da 30 Ağustos'ta kimin konseri var, saat kaçta?" sorusuna çevrildi. İşte, İstanbul'daki ücretszi 30 Ağustos konserleri...
Giriş: 29.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:35
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Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram