Marketler bugün açık mı? 30 Ağustos Çarşamba günü marketler açık mı? İşte cevabı
Marketler bugün açık mı? Bilindiği üzere bugün yani 30 Ağustos Çarşamba günü Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, marketler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak mı? İşte merak edilen detaylar...
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Marketler 30 Ağustos Çarşamba yani bugün açık mı? Bilindiği üzere bugün Zafer Bayramı ve resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, marketler de bugün kapalı olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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30 AĞUSTOS'TA MARKETLER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oldupğu için resmi kuruluşlar, kargolar ve bankalar kapalı olacak.
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Ancak market ve bakkallar bugün resmi bir zorunluluk da olmaması nedeniyle kapalı olmayacak.
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