30 Ağustos bankaların çalışma durumu: 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda, en çok araştırılan konulardan biri tatilin mesai düzenine etkisi oldu. Bankaların, resmi dairelerin ve özel sektör çalışanlarının 30 Ağustos'ta nasıl bir program izleyeceği sorgulanıyor. Özellikle banka işlemleri planlayanlar "Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilenler...
Ağustos ayının son günlerine girilmesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu da gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının ve bankaların çalışma düzeni araştırılırken, özel sektördeki mesai uygulamaları da merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı, hizmet veriyor mu? İşte güncel bilgiler...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor. Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.
BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle; Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.
Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak. PTT şubeleri hizmet vermeyecek.