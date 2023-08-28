30 Ağustos bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar kapalı mı, EFT olur mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı her sene Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos bankalar tatil mi, açık mı? İşte, konuya dair detaylar...