30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Resmi tatil kapsamında 30 Ağustos'ta AVM'lerin açık olup olmadığı belli oldu. 30 Ağustos'tun resmi tatil olması sebebiyle tatil gününde AVM'lere giderek vakit geçirecek olanlar için AVM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
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Bayramlarda ve resmi tatillerde AVM çalışma saatlerinde değişiklik oluyor mu merak ediliyor. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos'ta AVM'ler açık olacak mı? İşte AVM çalışma saatleri 2024
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30 AĞUSTOS'TA AVM'LER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı süresince AVM'ler açık olacak ve çalışmaya devam edecek.
AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. AVM'lerin çalışma saatleri kendi aralarında değişik gösterebildiğinden en net bilgiye gideceğiniz AVM'lerin destek hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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