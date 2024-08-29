Bayramlarda ve resmi tatillerde AVM çalışma saatlerinde değişiklik oluyor mu merak ediliyor. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos'ta AVM'ler açık olacak mı? İşte AVM çalışma saatleri 2024