30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri: 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı?
Bu sene cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle gününü AVM'de değerlendirmek isteyen vatandaşlar "30 Ağustos Cuma günü AVM'ler açık mı, kaça kadaraçık olacak?" gibi soruların yanıtını ararken alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte 30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...
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Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Cuma günü AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte detaylar...
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30 AĞUSTOS CUMA AVM'LER AÇIK MI?
Bilindiği gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil sayılıyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle cuma gününü AVM'de değerlendirmek isteyen kişiler için AVM'lerin çalışma durumu belli oldu.
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Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar rahatlıkla AVM'ye gidebilecek. 30 Ağustos'ta alışveriş merkezleri açık olacak. AVM'lerin çalışma saatleri kendi aralarında değişik gösterebildiğinden en net bilgiye gideceğiniz AVM'lerin destek hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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