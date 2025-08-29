Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos 2025 Cumartesi Zafer Bayramı'nda İstanbul'da ücretsiz müzeler ve bedava ziyaret saatleri

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da ücretsiz müzeler ve ziyaret saatleri

        İstanbul'da bazı müzeler 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak. Ziyaretçiler, Radar Türkiye uygulaması üzerinden bilet alarak, müzelere giriş yapabilecek. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz müzeler...

        Giriş: 29.08.2025 - 14:05 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:05
          İstanbul’daki bazı müzeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak. Ziyaretçiler, Radar Türkiye uygulaması üzerinden biletlerini alarak müzelere giriş yapabilecek. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz olacak müzeler…

          30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

          İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak. İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

          BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

          Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan "İşlemler" bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.

