İstanbul’da 30 Ağustos’taki Zafer Bayramı töreni nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantılı tüm yollar sabah 05.45’ten program bitimine kadar kapalı olacak. Bu nedenle İstanbulluların belirtilen tarihte alternatif yollara yönelmesi gerekiyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? İşte, detaylar...