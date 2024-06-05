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        Haberler Gündem Güncel 3 yıldır kayıp Nuran didik didik aranıyor! | Son dakika haberleri

        3 yıldır kayıp Nuran didik didik aranıyor!

        Hafta içi her gün Show TV'de canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 3 yıldır ortalarda olmayan Nuran Bayram aranıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:18
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        3 yıldır kayıp Nuran didik didik aranıyor!
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        Anne Suzan, aylarca süren yayınlarda damadı Savaş'ı suçlamıştı ve Savaş, pazartesi sabahı gözaltına alınmıştı. Eş zamanlı yapılan şafak operasyonuyla Giresun'da bulunan annesi Yeter, babası Cemal, amcası Emir ve yengesi Hatice de gözaltına almıştı.

        Gözaltılar sonrası bugün; Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT), Boncukçukur Köyü'nde şüphelerin ve ihbarların hedefi olan baba Cemal'in evi ve amca Emir'in ahırı çevresinde aramalar gerçekleştirdi.

        ÖZEL CİHAZLA TOPRAK ALTINDA ARAMA YAPILDI!

        Jandarma personeli tarafından yeraltı görüntüleme cihazıyla yapılan aramalar titizlikle yürütüldü. 1000 metrelik (1 km) alana ve 50 metre derinliğe kadar yeraltında bulunan materyalleri gösteren özel cihazla Nuran Bayram'a ait bir iz arandı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, o aramaları anbean izledi ve havadan da drone ile görüntüledi. Aramalardan çıkan sonuçlar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ekranlara gelecek.

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