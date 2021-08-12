3 yıldır aranan mahrem imamı 'ben' yakalattı

Adana'da 2018 yılından bu ayana aran FETÖ zanlısını polis, alnındaki benden tanıyıp, gözaltına aldı.
İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında FETÖ'nün askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak operasyon kapsamında mahrem imam olduğu Işık Dershanesi'nde kimya öğretmenliği yaptığı sırada zeki ve fakir öğrencileri tespit edip bunları askeri ve polis okullarına hazırlayıp örgüt elemanına dönüştürdüğü öne sürülen mahrem imam Suat Y. (39) yakalanamadı.
O günden bu yana aranan zanlının yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, zanlının yaylaya gittiğini ancak zaman zaman evine geldiğini tespit etti. Bu tespit üzerine polis, zanlının evinin önünde beklemeye başladı. Bu arada polis, 3 yıl içinde zanlının kılık değiştirebileceği ihtimaline karşılık yüzünde belirgin olan özelliklerini tespit etti. Polis, zanlının sol kaş üstünde büyük bir ben olduğunu belirledi. Evin önünde sıradan vatandaş gibi beklerken eve bir kişinin yaklaştığını gören polis, eldeki fotoğraflara baktığında gelen şahsın sol kaşının üzerinde büyük bir ben olduğunu gördü. Bunun üzerine polis, zanlıya doğru yaklaşıp gözaltına aldı.
Kimlik sorgusunda aranan mahrem imam olduğu belirlenen zanlı, emniyete götürülerek sorguya alındı. Şahsın sorgusunda, FETÖ ile bağlantısı olmadığını sadece dershanelerinde çalıştığını 3 yıldır da korktuğu için kaçtığını söylediği öne sürüldü. Polisin yaptığı çalışmalarda zanlının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'daki parasını artırarak 13 bin liraya çıkardığı tespit edildi. Ayrıca 2018 yılında operasyonda mahrem imam olarak alınan zanlı Ümit E.'nin de Suat Y. hakkında mahrem imam olduğu yönünde ifade verdiği öğrenildi. Ayrıca mahrem imamlar arasında yapılan ardışık aramalarda zanlının da arandığı tespit edildi. Zanlının öğretmen eşi Zeliha Y.'nin de (37) FETÖ'den işlem gördüğü öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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