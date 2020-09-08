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Doğuş Grubu ve Volkswagen Financial Services A.G ortaklığı ile kurulan ve Vdf Grubu bünyesinde 2017 yılında faaliyete geçerek operasyona başlayan vdf Filo'nun kiraladığı araç sayısı 3 yılda 10 bin adedi geçti.

Müşterilerin ihtiyacını sadece taşıt bakış açısıyla değil, bir finansal yönetim danışmanlığı perspektifiyle değerlendirdiklerini söyleyen vdf Grubu CEO'su Tijen Akdoğan Ünver, "vdf Grubu'nun otomotiv finansmanında elde ettiği 20 yıllık tecrübeyi, 3 yıldır vdf Filo aracılığıyla onlarca sektörden kurum ve şirketin hizmetine sunuyoruz. Kurumların araç ihtiyaçlarını, finansal açıdan da değerlendirerek, onlara kapsamlı bir danışmanlık da sunuyoruz" dedi.

Operasyonel kiralama sektöründeki son teknolojileri tüm iş yapış süreçlerine dahil ettiklerinin, gelecekte de bu gibi yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Ünver, "Müşterilerimiz, ihtiyaç duydukları bilgi veya hizmetlere anlık olarak web sitemiz üzerinden ulaşabiliyor. Operasyonel süreçlerimizi de robot teknolojileri kullanarak otomatize ettik. Bu sayede müşterilerimize daha fazla zaman ayırabiliyor, iş gücümüzü ve enerjimizi daha verimli kullanabiliyoruz" diye konuştu.

vdf Filo Genel Müdürü Didem Altuğlu Öztaş da, "Yola, müşterilerimizin ihtiyaçlarını sadece araç kiralama olarak değerlendirmeyip, filo maliyetlerini optimize etmek, toplam sahip olma maliyeti ve filo yönetimi konularında danışmanlık vermek vizyonuyla çıktık. Otomotiv sektörünün inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ve operasyonel kiralama sektörünün daraldığı bu 3 yılda sürekli bir büyüme trendi yakaladık. Bugün, ilaç sektöründen perakende ve finans sektörüne kadar birçok kurumsal şirkete operasyonel kiralama ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, vdf Filo'nun bugüne kadar en çok kiraladığı otomobil markası Volkswagen oldu. Renault, Skoda ve Fiat en çok tercih edilen diğer markalar olurken, en çok kiralanan modeller ise Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, Renault Megane, Fiat Egea, Renault Clio ve Skoda Octavia oldu.