3 yıl sonra şehit sayıldı

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Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde oturan Züleyha- Abdulgani Toppuz çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Muhammet Çağrı Toppuz (22), 1 Temmuz 2020'de babası Abdulgani Toppuz ve bir yakını tarafından otomobille Malatya'daki birliğine götürüldü.

Babasının elini öpüp, birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Toppuz, 4 Temmuz cumartesi günü rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Toppuz ailesi, sinir krizi geçirdi. Türk bayrağına sarılı cenazesini karşılayan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Pandemi nedeniyle Toppuz'un cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kılındı. Cenazede Toppuz'un babası Abdulgani, ağabeyi İlker ve kardeşi Emir Toppuz yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi.

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HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR Evlatlarının acısını yaşarken birkaç gün sonra 'Evladınız şehit değil' haberini alan Toppuz ailesi büyük üzüntü yaşadı. Sapasağlam olan evlatlarının vatani görevini yaparken hayatını kaybettiğini ve bu nedenle şehit olduğunu söyleyen aile, avukatları aracılığı ile Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 3 yıl süren dava sonunda mahkeme Piyade Er Toppuz'un şehit olduğuna karar verdi. Mahkemenin bu kararını mezarlığa giderek evlatları ile paylaşan anne ve baba mutlu ve hüzünlü olduklarını söyledi.

ALLAH DÜŞMANIMA EVLAT ACISI VERMESİN Oğlunu kendi elleriyle Malatya'daki birliğine teslim ettiğini belirten Abdulgani Toppuz (59), "Muhammed'i 2020'in 1 Temmuz günü birliğine teslim ettim. Dört gün sonra şehadet haberi geldi. Bundan ötürü Erzurum'da oturduğumuz mahallede ismine çeşme yapıldı. Askeri törenle defnedildi. Ama çocuğumun şehitliğini o zamanlar vermediler. Hukuk mücadelesini başlattık. Avukatımız davayı kazandı. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Şehitliğini aldığımız için yüreğimize bir serinlik geldi. Oğlum rahatsız olmasın diye mezarını şehitliğe götürmeyeceğim. Allah kendisi için burayı diledi. Onu çok özlüyoruz. Allah evlat acısını düşmanımıza vermesin. Yatamıyoruz, yiyemiyoruz içemiyoruz. Gezen bir ölü gibiyiz. Mahkemenin bu kararı bizi biraz olsun kendimize getirdi ve yanan yüreklerimize su serpti" diye konuştu. REKLAM

"3 OĞLUM VAR, MUHAMMED ORTANCAYDI" Davul zurna ile kınalar yakarak oğlunu askere uğurladığını belirten anne Züleyha Toppuz (53), "Üç oğlum var. Muhammed ortancaydı. 4 gün sonra ölüm haberini aldık. Dünya başımıza yıkılmıştı. Biz şehit olarak bilirken gelen 'Oğlunuz şehit değil' haberi bizi bir kez daha yıktı. Çok üzüldük. Askere giden yavrum sapasağlamdı. Başlattığımız hukuk mücadelesinde oğlum 3 yıl sonra şehit sayıldı. Şimdi mutlu ve hüzünlüyüz. Vatan sağ olsun" dedi.