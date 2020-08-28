Muğla'da 3 yıl önce tartıştığı Murat Ekici'yi öldüren ve firar eden Cevat Koparır, Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Cinayet, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde bulunan 'Bük keyf' isimli işletmede 30 Ağustos 2017'de meydana gelmişti. Gece saatlerinde mekanda yemek yiyen Cevat Koparır ile işletmede çalışan Murat Ekici arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cevat Koparır Murat Ekici'yi kalbine bıçak sapladı. Koparır, yaralıyı ambulansa teslim ettikten sonra firar etti. Yanında bulunan kız arkadaşını da Aydın'da bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Murat Ekici hastanede hayatını kaybederken, zanlı Koparır hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. 55 yaşındaki Cevat Koparır, Azerbaycan'da Interpol tarafından yakalanarak uçakla Dalaman Havalimanı'na getirildi.

3 yıl sonra cinayetin yıl dönümünde yakalanan Koparır, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilecek.